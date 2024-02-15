В нескольких областях будет снежить.

Накануне выходных, 16 февраля, погода в Украине снизится еще сильнее. Ночью практически по всей стране будет от -5° до +1°. Днем холоднее всего будет на востоке и северо-востоке, -3°...+1°, а теплее всего на западе, где столбики термометров покажут +7°...+11°. В Полтавской, Харьковской и Сумской областях ожидается снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +2°, днем +5°.

Во Львове в пятницу будет практически безоблачно. Ночью +1°, днем +9°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +8°.

В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью -1°, днем +7°.

В Тернополе 16 февраля ночью будет -1°, днем +7°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +8°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +11°, практически безоблачно.

В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +7°.

В Виннице завтра будет +1°...+7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +1° днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +3°.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -2°...0°, снег.

В Одессе 16 февраля - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +6°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +1°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +6°.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем 0°, снег.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, -1°...+3°.

В Краматорске завтра пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем +1°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем -1°.

Приметы погоды 16 февраля

Снег в этот день предвещает дождливое лето.

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