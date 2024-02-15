Накануне выходных, 16 февраля, погода в Украине снизится еще сильнее. Ночью практически по всей стране будет от -5° до +1°. Днем холоднее всего будет на востоке и северо-востоке, -3°...+1°, а теплее всего на западе, где столбики термометров покажут +7°...+11°. В Полтавской, Харьковской и Сумской областях ожидается снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +2°, днем +5°.
- Во Львове в пятницу будет практически безоблачно. Ночью +1°, днем +9°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +8°.
- В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью -1°, днем +7°.
- В Тернополе 16 февраля ночью будет -1°, днем +7°, ясно и безоблачно.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°.
- В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +8°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +11°, практически безоблачно.
- В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +7°.
- В Виннице завтра будет +1°...+7°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Житомире в пятницу будет ночью +1° днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+5°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +3°.
- В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -2°...0°, снег.
- В Одессе 16 февраля - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +6°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет +1°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +6°.
- В Запорожье температура ночью -1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем 0°, снег.
- В Днепре температура ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, -1°...+3°.
- В Краматорске завтра пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем +1°.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем -1°.
Приметы погоды 16 февраля
Снег в этот день предвещает дождливое лето.