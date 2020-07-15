В Киеве сегодня без осадков, температура до +22°

В столице сегодня будет прохладно.

Иллюстрация / REUTERS

Погода в Киеве 15 июля будет прохладной, температура днем до +22°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +22°, вечером - до +21°. Ветер западный и северо-западный, до 6,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:02, а зайдет в 21:04.

Погода в Украине

Погода в Украине 15 июля будет прохладной.

На востоке без осадков, температура ночью до +11°, днем до +26°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +12°, днем до +26°.

Погода в Украине будет прохладной / УНИАН

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +11°, днем до +23°.

Погода в Киеве сегодня будет прохладной / ua.depositphotos.com

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +9°, днем до +22°. В центре без осадков, температура ночью до +10°, днем до +24°.

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