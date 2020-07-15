В Киеве сегодня без осадков, температура до +22°
В столице сегодня будет прохладно.
Погода в Киеве 15 июля будет прохладной, температура днем до +22°.
В Харькове выпало рекордное количество осадков за последние 139 лет
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +22°, вечером - до +21°. Ветер западный и северо-западный, до 6,2 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:02, а зайдет в 21:04.
Погода в Украине
Погода в Украине 15 июля будет прохладной.
На востоке без осадков, температура ночью до +11°, днем до +26°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +12°, днем до +26°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +11°, днем до +23°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +9°, днем до +22°. В центре без осадков, температура ночью до +10°, днем до +24°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+22°... +11°
- Днепр+23°... +13°
- Донецк+24°... +11°
- Житомир+22°... +11°
- Запорожье+23°... +13°
- Ивано-Франковск+23°... +11°
- Киев+22°... +12°
- Кропивницкий+23°... +11°
- Луганск+24°... +11°
- Луцк+23°... +13°
- Львов+23°... +12°
- Николаев+26°... +14°
- Одесса+25°... +15°
- Полтава+21°... +12°
- Ровно+23°... +11°
- Симферополь+26°... +12°
- Сумы+17°... +11°
- Тернополь+23°... +12°
- Харьков+20°... +12°
- Херсон+26°... +14°
- Хмельницкий+22°... +11°
- Черкассы+22°... +13°
- Чернигов+20°... +10°
- Черновцы+23°... +13°