В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +19°
В столице сегодня похолодает.
Погода в Киеве 13 июля будет дождливой, температура до +19°.
Синоптики предупредили о повышении уровней воды на реках Волынской области
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +19°, вечером - до +17°. Ветер северный и северо-западный, до 6,7 м/с.
Солнце в столице взошло в 04:58, а зайдет в 21:07.
Погода в Украине
Погода в Украине 13 июля будет дождливой. На востоке пройдут дожди, температура до +34°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +33°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +19°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +19°. В центре облачно с прояснениями, температура до +30°.
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Погода в Украине
- Винница+18°... +10°
- Днепр+31°... +13°
- Донецк+34°... +17°
- Житомир+19°... +10°
- Запорожье+28°... +15°
- Ивано-Франковск+18°... +11°
- Киев+19°... +13°
- Кропивницкий+19°... +13°
- Луганск+33°... +18°
- Луцк+19°... +10°
- Львов+18°... +9°
- Николаев+24°... +15°
- Одесса+26°... +16°
- Полтава+29°... +13°
- Ровно+19°... +9°
- Симферополь+31°... +15°
- Сумы+28°... +15°
- Тернополь+18°... +8°
- Харьков+30°... +17°
- Херсон+27°... +15°
- Хмельницкий+18°... +10°
- Черкассы+20°... +12°
- Чернигов+17°... +12°
- Черновцы+18°... +11°
Виргиния, США
+21°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+21 °
Влажность:58 %
Давление:749 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:34 %
Восход:05:55
Закат20:35
Видимость:16 км
Фаза луны:
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