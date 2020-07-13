В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +19°

В столице сегодня похолодает.

Погода в Киеве будет дождливой / УНИАН

Погода в Киеве 13 июля будет дождливой, температура до +19°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +19°, вечером - до +17°. Ветер северный и северо-западный, до 6,7 м/с.

Солнце в столице взошло в 04:58, а зайдет в 21:07.

Погода в Украине

Погода в Украине 13 июля будет дождливой. На востоке пройдут дожди, температура до +34°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +33°.

Погода в Украине на 13 июля / УНИАН

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +19°.

Погода в Киеве 13 июля будет дождливой / ua.depositphotos.com

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +19°. В центре облачно с прояснениями, температура до +30°.

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