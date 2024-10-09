Температура в столице повысится до +19°.

В четверг, 10 октября, в Киеве продлится период сухой и очень теплой погоды. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в столице будет +12°...+13°, а днем воздух прогреется до +19°, что сделает этот день одним из самых теплых на этой неделе. Осадков не ожидается, будет лишь небольшая облачность.

Ветер ожидается преимущественно южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но сильно пониженное - всего 741 миллиметр ртутного столба.

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Погода 10 октября - прогноз по Украине

Во Львове в четверг будет практически безоблачно. Ночью +13°, днем +22°.

В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +22°.

В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью +12°, днем +22°.

В Тернополе 10 октября ночью будет +11°, днем +22°, практически безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +18°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +23°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +22°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в четверг - практически безоблачно, ночью +11°, днем +22°.

В Виннице завтра будет +11°...+18°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг ночью будет +11°, днем +18°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+20°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +19°.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +22°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +10°...+20°.

В Одессе 10 октября - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +21°.

В Херсоне в четверг ночью будет +14°, днем +24°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +23°.

В Запорожье температура ночью +12°, днем +22°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +8°, а днем +19°, небольшая облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +20°.

В Днепре температура ночью будет +12°, днем +21°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +14°...+23°, дождь.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +21°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +21°.

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