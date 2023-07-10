Неделя в Киеве начнется с теплой и сухой погоды. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Утром в столице будет около +20°, а днем столбики термометров покажут +23°. В течение дня будет много солнца, так как ожидается практически безоблачная погода. Без осадков.
Свежести добавит северо-западный ветер, скорость которого составит 2,2 - 3,2 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 746 миллиметров ртутного столба.
Погода сегодня - прогноз на 10 июля
Во Львове в понедельник будет практически безоблачно. Ночью +14°, днем +27°.
В Луцке будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +26°.
В Ривне сегодня ожидается практически безоблачная погода, ночью +14°, днем +25°.
В Тернополе 10 июля ночью будет +14°, днем +27°, практически безоблачно.
В Хмельницком сегодня будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +24°.
В Ивано-Франковске будет будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +26°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +14°, днем +30°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в понедельник - практически безоблачно, ночью +15°, днем +27°.
В Виннице сегодня будет +14°...+27°, практически безоблачно.
В Житомире в понедельник будет ночью +15° днем +25°, небольшая облачность, возможен небольшой дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+24°, небольшая облачность, возможен легкий дождь.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°, возможен небольшой дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность, возможен легкий дождь.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+25°, возможен небольшой дождь.
В Одессе 10 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +29°.
В Херсоне в понедельник ночью будет +16°, днем +30°, практически безоблачно.
В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +29°.
В Запорожье температура ночью +18°, днем +27°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +15°...+22°, небольшая облачность, возможен небольшой дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +25°, возможен небольшой дождь.
В Днепре температура ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность, возможен небольшой дождь.
В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +16°...+24°.
В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +26°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +17°, днем +27°.