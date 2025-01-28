В городе действует предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

В Харькове на сегодня, 28 января, объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Усложнение погоды, по данным синоптиков, ожидается и по территории Харьковской области.

"В первой половине дня 28 января по области и городу ожидается туман, видимость 200 - 500 метров", - предупреждают специалисты.

Видео дня

Из-за тумана на Харьковщине объявлен І уровень опасности. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными.

28 января на Харьковщине ожидается облачная погода, но без существенных осадков. Прогнозируется туман с видимостью 200-500 метров. Ветер южного направления, скорость 5-10 м/с. Температура воздуха в области будет колебаться от 0 до 5° тепла ночью и от 4 до 9° тепла днем. В Харькове погодные условия будут аналогичными: туман утром, южный ветер 5-10 м/с, температура воздуха днем 5-7° тепла.

29 января на Харьковщине будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер будет оставаться южным со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью составит 0-5° тепла, днем воздух прогреется до 6-11° тепла.

30 января погода будет похожей: облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, слабый, 3-8 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 1 до 6° тепла ночью и от 6 до 11° тепла днем.

31 января ожидается облачная погода с прояснениями. Кое-где возможен небольшой дождь. Ветер южного направления, скорость 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 1-6° тепла, днем - 6-11° тепла.

Вас также могут заинтересовать новости: