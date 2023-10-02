Осадков в Украине 3 октября не ожидается.

Во вторник, 3 октября в Украине будет довольно теплая погода. По всей стране столбики термометров покажут +19°...+23°, а вот ночи станут прохладнее: в темное время суток ожидается от +5° до +11°. Без осадков. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +9°, днем +21°.

Во Львове во вторник будет ясно и безоблачно. Ночью +9°, днем +22°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +23°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +23°.

В Тернополе 3 октября ночью будет +10°, днем +22°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра в течение дня будет практически безоблачно, ночью +9°, днем +21°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +22°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +22°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +8°, днем +22°.

В Виннице завтра будет +7°...+21°, ясно и безоблачно.

В Житомире во вторник будет ночью +9° днем +22°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+20°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +21°.

В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +22°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+19°.

В Одессе 3 октября - ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +21°.

В Херсоне во вторник ночью будет +9°, днем +23°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +23°.

В Запорожье температура ночью +11°, днем +20°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +5°...+19°, небольшая облачность.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +19°.

В Днепре температура ночью будет +11°, днем +20°, практически безоблачно.

В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +7°...+19°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, плошная облачность, температура ночью +5°, днем +19°.

В Северодонецке - пасмурно, плошная облачность, температура ночью +5°, днем +19°.

Приметы погоды 3 октября

Если ветер северный - к холоду; южный - к теплу, западный - к мокроте; восточный - к хорошей погоде. Если в этот день туман и тепло, летят длинные паутины - ожидается благоприятная осень.

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