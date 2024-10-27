Осадков не ожидается, а воздух в нескольких областях прогреется аж до +17°...+19°.

Последнее воскресенье октября в Украине будет теплым и сухим. В течение дня ожидается переменная облачность, а воздух в большинстве областей прогреется до +13°...+17°, только на востоке страны будет чуть свежее, +12°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет небольшая облачность. В Черновицкой и Хмельницкой областях столбики термометров покажут +12°...+13°. В Тернопольской, Ривненской и Волынской областях воздух прогреется до +14°...+15°. Жителей Львовской и Ивано-Франковской областей ждет тепло до +17°, а на Закарпатье температура повысится до +19°.

На севере Украины сегодня также будет переменная облачность, местами - ясно и безоблачно. Температура в течение дня будет в пределах +12°...+14°.

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На востоке Украины 27 октября будет свежее всего. Тут ожидается небольшая облачность, а температура в течение дня будет около +12°.

В центральных областях сегодня будет переменная облачность, осадков не ожидается, а воздух прогреется до +13°...+15°.

Жителей юга Украины и Крыма ждет практически безоблачный день. В Запорожской области будет около +13°, а на остальной территории температура повысится до более приятных +15°...+17°.

27 октября - какой праздник, приметы

27 октября - Параскевы Терновской, Назария. По приметам, беременной женщине нельзя было расчесывать волосы в этот день, опасаясь прогневать святую и лишиться ее помощи во время родов. Ненастная осень - дождливая весна.

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