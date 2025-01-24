Погода усложнится уже ближайшей ночью.

По всей Украине объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, ожидается туман. Уже ближайшей ночью он окутает всю страну.

"25 января в Украине ночью и утром туман", - говорится в предупреждении.

Видео дня

По прогнозу, видимость упадет до 200-500 метров.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода 25 января - прогноз по Украине

В субботу в Украине ожидается облачная погода.

По данным Укргидрометцентра, будет без существенных осадков, лишь на юге, востоке страны и Днепропетровщине ночью пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Также в Украине ночью и утром будет наблюдаться туман.

Ветер будет несильный, южный и юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза (в Карпатах 2-7° мороза). Днем столбики термометров покажут +1°...+6°. В южных областях и в Крыму +2°...+7°, а днем воздух здесь прогреется до +6°...+11°.

В Киевской области 25 января также будет облачно и без существенных осадков. Ночью и утром туман, ветер южный, 3-8 м/с. Температура по области ночью от +3° до -2°, а днем +1°...+6°. В Киеве ближайшей ночью будет 0°...+2°, а завтра днем температура повысится до +2°...+5°.

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