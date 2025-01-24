По всей Украине объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.
По данным синоптиков, ожидается туман. Уже ближайшей ночью он окутает всю страну.
"25 января в Украине ночью и утром туман", - говорится в предупреждении.
По прогнозу, видимость упадет до 200-500 метров.
Объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода 25 января - прогноз по Украине
В субботу в Украине ожидается облачная погода.
По данным Укргидрометцентра, будет без существенных осадков, лишь на юге, востоке страны и Днепропетровщине ночью пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Также в Украине ночью и утром будет наблюдаться туман.
Ветер будет несильный, южный и юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза (в Карпатах 2-7° мороза). Днем столбики термометров покажут +1°...+6°. В южных областях и в Крыму +2°...+7°, а днем воздух здесь прогреется до +6°...+11°.
В Киевской области 25 января также будет облачно и без существенных осадков. Ночью и утром туман, ветер южный, 3-8 м/с. Температура по области ночью от +3° до -2°, а днем +1°...+6°. В Киеве ближайшей ночью будет 0°...+2°, а завтра днем температура повысится до +2°...+5°.