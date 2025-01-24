Предупреждение действует и для Днепропетровской области.

В Днепре на сегодня, 24 января, объявили повышенный уровень опасности из-за осложнений погоды. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Днепропетровский гидрометцентр.

"Утром и в первой половине дня 24 января в г. Днепр сохранится туман. Видимость 300-500 метров", - прогнозируют синоптики.

Туман, по их данным, ожидается и по территории Днепропетровской области.

Видео дня

Из-за этого объявлен І уровень опасности I (желтый).

Погода в Днепре 24 января

По данным синоптиков, сегодня на Днепропетровщине будет облачно.

В Днепре и местами по области пройдет небольшой мокрый снег и дождь. Утром и в первой половине дня туман. Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области ожидается от +1° до +6°, а в Днепре столбики термометров покажут +4°...+6°.

Накануне выходных, 24 января, в Украине прогнозируется влажная погода с дождем и мокрым снегом. Такую информацию предоставила синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что ветер будет слабым, почти без движения, поэтому и температура существенно не изменится. По прогнозам, ночью ожидается около нуля градусов, а днем - от +1 до +4 градусов тепла, на юге же столбики термометров поднимутся до +4...+9 градусов.

Также 24 января во многих регионах Украины предусматриваются туманы. Кроме того, синоптик сообщила, что в ближайшее время ожидается повышение температуры воздуха.

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