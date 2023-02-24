Народный праздник 24 февраля известен под названиями Власьев день, Коровий праздник.

Христиане отмечают церковный праздник 24 февраля в честь святого Власия Севастийского. Он считался у наших предков покровителем крупного скота и защитником животных от болезней и нечистой силы.

Также имя Власия связывали с потеплением. Считали, что если к этой дате несколько дней подряд тепло, то зима уже заканчивается. Но если день выдался морозным, то ещё неделю будут сильные морозы.

В этот день в давние времена заботились о коровах, давали им вкусные угощения и убирались в коровнике. Чтобы святой Власий оберегал коров от лихорадки и нечисти, в хлеву вешали икону с его изображением. Коровам давали святую воду или освященный в церкви каравай.

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В целом день считался неудачным и не очень счастливым. Считали, что в день Власия людей часто преследуют различные мелкие неудачи и повышается вероятность сглаза.

Что нельзя делать 24 февраля

В давние времена в этот день старались по возможности воздержаться от работы. Считалось, что это поможет уберечь коров от неприятностей. Категорически нельзя резать корову сегодня. Нельзя держать домашний скот впроголодь. По давней примете, кто сэкономит на корме для животных, у того скот будет болеть. В этот день нельзя прясть.

Приметы погоды 24 февраля

Дрозды поют - к ранней весне.

Если уже зацвели подснежники, то весна пришла.

Реки и озера ещё покрыты льдом - зима пока не отступила.

Гром в этот день предвещает сильные ветра.

Долгие сосульки на крышках - к поздней весне.

Много снега лежит на земли - будет хороший урожай ранних овощей.

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