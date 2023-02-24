Христиане отмечают церковный праздник 24 февраля в честь святого Власия Севастийского. Он считался у наших предков покровителем крупного скота и защитником животных от болезней и нечистой силы.
Также имя Власия связывали с потеплением. Считали, что если к этой дате несколько дней подряд тепло, то зима уже заканчивается. Но если день выдался морозным, то ещё неделю будут сильные морозы.
В этот день в давние времена заботились о коровах, давали им вкусные угощения и убирались в коровнике. Чтобы святой Власий оберегал коров от лихорадки и нечисти, в хлеву вешали икону с его изображением. Коровам давали святую воду или освященный в церкви каравай.
В целом день считался неудачным и не очень счастливым. Считали, что в день Власия людей часто преследуют различные мелкие неудачи и повышается вероятность сглаза.
Что нельзя делать 24 февраля
- В давние времена в этот день старались по возможности воздержаться от работы. Считалось, что это поможет уберечь коров от неприятностей.
- Категорически нельзя резать корову сегодня.
- Нельзя держать домашний скот впроголодь. По давней примете, кто сэкономит на корме для животных, у того скот будет болеть.
- В этот день нельзя прясть.
Приметы погоды 24 февраля
- Дрозды поют - к ранней весне.
- Если уже зацвели подснежники, то весна пришла.
- Реки и озера ещё покрыты льдом - зима пока не отступила.
- Гром в этот день предвещает сильные ветра.
- Долгие сосульки на крышках - к поздней весне.
- Много снега лежит на земли - будет хороший урожай ранних овощей.