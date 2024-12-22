Осадки ожидаются на юге, востоке и в большинстве центральных областей.

В конце недели, 22 декабря, температура в Украине снизится на пару градусов. Холоднее всего сегодня будет на севере, а самая высокая температура останется на юге страны. Также на юге, востоке и в большинстве центральных областей пройдут дожди, местами - с мокрым снегом. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Жителей южных областей сегодня ждет небольшая облачность и температура в пределах +2°...+5°. Существенных осадков не ожидается, только на Закарпатье будет пасмурно, а ближе к вечеру есть вероятность снега.

Холоднее всего сегодня будет на севере. Тут столбики термометров покажут всего +1°...+2°. Будет небольшая облачность и сухо. Только на Сумщине ожидается мокрый снег.

Видео дня

На востоке Украины 22 декабря будет пасмурно и мокро. Температура днем тут повысится до +2°...+4° и повсеместно пройдут дожди.

Жителей центральной части Украины также ждет преимущественно пасмурная погода с осадками. В Винницкой и Черкасской областях будет сухо и с солнечными прояснениями.

На юге сегодня, как и на востоке, будет пасмурно и мокро. Тут температура ожидается от +3° до +5°, а в Крыму - до +9°. Дожди.

22 декабря - какой сегодня праздник, приметы погоды

22 декабря - Анны. Если в этот день идет дождь, то вся весна будет дождливой. Тихий и безветренный день - на урожай фруктов.

Вас также могут заинтересовать новости: