Температура во многих областях снизится до +11°...+14°.

В середине недели, 2 ноября, дожди практически покинут территорию Украины, покапает лишь на северо-востоке. При этом температура снизится: в большинстве областей будет +11°...+14, лишь местами на юге, крайнем востоке, а также на Закарпатье воздух прогреется до +15°...+18°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +6°, днем +13°, сильный дождь.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +6°, днем +14°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +14°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +14°.

В Тернополе 2 ноября ночью будет +5°, днем +14°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +14°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +14°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем +16°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +5°, днем +14°.

В Виннице завтра будет +5°...+15°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +6° днем +14°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+11°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +13°.

В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +13°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +7°...+11°.

В Одессе 2 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +14°.

В Херсоне в четверг ночью будет +9°, днем +16°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +15°.

В Запорожье температура ночью +9°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха составит +4°...+11°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +12°.

В Днепре температура ночью будет +9°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +11°...+18°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +14°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +12°, днем +14°.

Приметы погоды 2 ноября

Если утром деревья в лесу покрыты обильным инеем - к неурожаю. Если волки воют - к морозам.

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