Температура по стране немного повысится.

В воскресенье, 14 апреля, по всей Украине ожидается комфортная температура от +20° до +25°. В ряде областей пройдут дожди, лишь на юге будет без осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до +23°...+25°.

На севере Украины также местами пройдут небольшие дожди. Тут будет переменная облачность, а температура в течение дня ожидается в пределах +20°...+23°.

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Жителей востока Украины ждет небольшая облачность и температура около +20°...+21°. Тут также местами пройдут небольшие дожди.

В центральной части Украины температура будет от +20° в полтаве до +25° в Виннице. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие дожди.

На юге Украины сегодня будет сухо. Тут воздух прогреется до +20°...+24°, будет облачно с прояснениями.

Приметы погоды 14 апреля

Лед на берегу реки останется - год будет тяжелым. Если ночь ясная и течет теплая вода, то лето будет теплое и сухое. Гроза в этот день предвещает засушливое и жаркое лето, а если гром частый и раскатистый, то дождливая погода сохранится и в ближайшие дни.

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