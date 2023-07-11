12 июля в западных областях будет очень тепло / фото traumfaenger, Pixabay

В среду, 12 июля, на западе Украины резко потеплеет. После свежего вторника температура тут поднимется до +26°...+29°. На юге будет +22°...+27°, а на остальной территории столбики термометров покажут +19°...+24°. Местами покапают небольшие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +15°, днем +24°.
  • Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +28°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +28°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +26°, небольшой дождь.
  • В Тернополе 12 июля ночью будет +13°, днем +27°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность ночью +11°, днем +26°.
  • В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +28°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +29°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в среду - практически безоблачно, ночью +14°, днем +28°.
  • В Виннице завтра будет +12°...+27°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире в среду будет ночью +13° днем +24°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+23°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +22°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +23°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+21°.
  • В Одессе 12 июля - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +27°.
  • В Херсоне в среду ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +27°.
  • В Запорожье температура ночью +16°, днем +24°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +13°...+19°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +20°.
  • В Днепре температура ночью будет +15°, днем +23°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +16°...+22°, дождь.
  • В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +22°.
  • В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +22°.
12 июля во многих областях еще сохранится свежая погода / фото УНИАН

Приметы погоды 12 июля

12 июля - день Петра и Павла. День убывает, а жара прибывает.

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