Температура повысится на западе нашей страны.

В среду, 12 июля, на западе Украины резко потеплеет. После свежего вторника температура тут поднимется до +26°...+29°. На юге будет +22°...+27°, а на остальной территории столбики термометров покажут +19°...+24°. Местами покапают небольшие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +15°, днем +24°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +28°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +28°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +26°, небольшой дождь.

В Тернополе 12 июля ночью будет +13°, днем +27°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность ночью +11°, днем +26°.

В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +28°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +29°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - практически безоблачно, ночью +14°, днем +28°.

В Виннице завтра будет +12°...+27°, облачно с прояснениями.

В Житомире в среду будет ночью +13° днем +24°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+23°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +22°.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +23°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+21°.

В Одессе 12 июля - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +27°.

В Херсоне в среду ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +27°.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +24°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит +13°...+19°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +20°.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +23°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +16°...+22°, дождь.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +22°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +22°.

Приметы погоды 12 июля

12 июля - день Петра и Павла. День убывает, а жара прибывает.

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