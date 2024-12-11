В столице также возможны солнечные прояснения.

В течение суток 12 декабря в Киеве будет держаться небольшой мороз. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

И ночью, и днем температура в столице ожидается в пределах -2°...-1°. День будет пасмурный, без существенных осадков, и даже возможны кратковременные солнечные прояснения.

Холода добавит ветер, скорость которого будет 7-12 м/с. Атмосферное давление чуть повысится, но все равно будет ниже нормы, 747-750 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в четверг будет пасмурно. Ночью -1°, днем 0°.

В Луцке будет пасмурно, ночью -1°, днем +1°.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -2°, днем -1°.

В Тернополе 12 декабря ночью будет -1°, днем 0°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -3°, днем -1°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +2°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +3°, пасмурно.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +1°.

В Виннице завтра будет -2°...0°, пасмурно.

В Житомире в четверг ночью будет -2°, днем -1°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -2°...0°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью -2°, днем °, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +1°, небольшая облачность, снег.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -2°...+0°, снег.

В Одессе 12 декабря - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +2°.

В Херсоне в четверг ночью будет -2°, днем +2°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +2°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +3°, небольшая облачность, снег.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем 0°, пасмурно.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -3°, днем +2°, снег.

В Днепре температура ночью будет -2°, днем +3°, пасмурно, снег.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, мокрый снег, -1°...+5°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +3°, днем -1°, снег.

В Северодонецке - пасмурно, снег, температура ночью +4°, днем -1°.

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