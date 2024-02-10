Осадки ожидаются практически по всей стране, кроме юга.

В субботу, 10 февраля, в Украине станет теплее, но погоду испортят осадки в виде дождей и мокрого снега, которые ожидаются практически по всей стране. Преимущественно сухо будет лишь на юге Украины. Во многих областях воздух прогреется до +10°...+13°, однако на левобережье еще задержится холод от -1° до +3°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет небольшая облачность, однако повсеместно пройдут дожди. Столбики термометров покажут +8°...+12°, а на Закарпатье температура поднимется до весенних +14°.

На севере Украины будет преимущественно холодно и пасмурно. Температура днем в большинстве областей будет от -1° до +3° и лишь в Житомирской области воздух прогреется до +8. В зависимости от температуры осадки будут в виде дождей, снега или мокрого снега.

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На востоке Украины тоже будет пасмурно и мокро. Температура ожидается в пределах 0°...+6°.

В центральной части Украины ожидаются температурные контрасты. В Полтавской и Черкасской областях будет всего лишь +1°...+4°, а на остальной территории воздух прогреется до +7°...+11°. Повсеместно ожидаются осадки преимущественно в виде дождей.

На юге сегодня будет доминировать облачная погода с прояснениями. Существенные осадки ожидаются лишь в Запорожской области. Столбики термометров днем покажут +11°...+13°.

Приметы погоды 10 февраля

Считается, что если ветер в этот день пронесся, то лето, скорее всего, будет сырым и холодным.

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