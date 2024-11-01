В большинстве обалстей ожидаются сильные порывы ветра.

Ноябрь в Украине начинается с сильного ветра. На пятницу почти по всей стране объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Непогода по прогнозу синоптиков, обойдет лишь несколько областей.

"Днем 1 ноября в Украине, кроме юга и Закарпатья, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

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Из-за непогоды в указанных областях объявили І уровень опасности, желтый.

Погода 1 ноября - прогноз по Украине

В начале ноября в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет западный, 7-12 м/с, а днем его порывы усилятся до 15-20 м/с.

Температура днем в большинстве областей будет на уровне +11°...+16°, на Прикарпатье, Одесской, Николаевской областях и в Крыму воздух прогреется до +19°, а на высокогорье Карпат будет +7°...+12°.

На Киевщине сегодня также ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы будут достигать 15-20 м/с, из-за чего также объявлен І уровень опасности.

Температура по Киевской области будет +11°...+16°, а в Киеве воздух прогреется до +12°...+14°.

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