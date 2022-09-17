Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение на 18 сентября.

На воскресенье, 18 сентября, в Украине объявили повышенный уровень опасности из-за ухудшение погоды.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"18 сентября осложнение погодных условий: в большинстве областей Украины ожидаются дожди с грозами, днем усиление ветра до 15-20 м/с; ночью на Закарпатье и Прикарпатье, днем в западных, северных и центральных областях значительные дожди", - говорится в предупреждении.

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Как отмечается, из-за ухудшения погоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Также, по данным Укргидрометцентра, в Карпатах ожидается сильный дождь с мокрым снегом, а на высокогорье возможно образование снежного покрова. В связи с этим II уровень опасности, оранжевый, объявили в таких областях:

Львовская;

Закарпатская;

Ивано-Франковска;

Черновицкая.

Как сообщал Погода УНИАН, 17 и 18 сентября активный циклон из Европы испортит погоду в большинстве областей Украины.

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