На воскресенье, 18 сентября, в Украине объявили повышенный уровень опасности из-за ухудшение погоды.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"18 сентября осложнение погодных условий: в большинстве областей Украины ожидаются дожди с грозами, днем усиление ветра до 15-20 м/с; ночью на Закарпатье и Прикарпатье, днем в западных, северных и центральных областях значительные дожди", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, из-за ухудшения погоды объявлен I уровень опасности, желтый.
Также, по данным Укргидрометцентра, в Карпатах ожидается сильный дождь с мокрым снегом, а на высокогорье возможно образование снежного покрова. В связи с этим II уровень опасности, оранжевый, объявили в таких областях:
- Львовская;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковска;
- Черновицкая.
Как сообщал Погода УНИАН, 17 и 18 сентября активный циклон из Европы испортит погоду в большинстве областей Украины.