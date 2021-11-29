Толчки ощущались также в Эквадоре, Колумбии и Бразилии.

Землетрясение с предварительной магнитудой 7,5 произошло в северном Перу. В результате стихии повреждены некоторые здания, а дороги оказались заблокированы обломками.

Об этом сообщает abcNEWS.

По данным издания, хоть землетрясение было чрезвычайно сильным, оно было глубоким - 112 километров - что обычно снижает вероятность повреждений и жертв.

Как сообщается, в результате землетрясения обрушилась часть церкви 16 века, три человека получили легкие ранения.

Читайте такжеУ берегов Греции произошло сильное землетрясение: толчки ощущались и в Турции (видео)

Падающие камни заблокировали несколько автомагистралей в регионах Амазонки и Кахамарка, а толчки ощущались почти в 800 километрах от столицы Лимы, где некоторые люди в панике выбегали из своих домов.

Также частично была повреждена церковь в соседнем Эквадоре. Тремор ощущался также в некоторых частях Колумбии и Бразилии.

По оценкам, 27000 человек почувствовали сильную дрожь, сообщает The Watchers. Отмечается, что население пострадавшего региона проживает в сооружениях, которые очень уязвимы к землетрясениям.

Напомним, что землетрясения обычны в Перу. Страна входит в Тихоокеанское огненное кольцо, где происходит 85% сейсмической активности планеты.

Как сообщалось, в начале ноября в центральной части Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 5,1 по шкале Рихтера.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская