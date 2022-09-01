Практически по всей стране будет сухо.

В пятницу, 2 сентября, в Украине ожидается еще более прохладная погода, чем накануне. Особенно холодной будет ночь на пятницу - местами столбики термометров покажут +6°...+10°. Днем же прохладнее всего будет на западе, севере и местами в центральных областях, где столбики термометров покажут от +16° до +20°. На остальной территории температура будет более комфортной, +23°...+25°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +11°, днем +20°.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +8°, днем +19°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +7°, днем +18°.

В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +7°, днем +19°.

В Тернополе 2 сентября ночью будет +9°, днем +20°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +19°.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +13°, днем +18°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +13°...+20°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью +13°, днем +16°, ливень.

В Виннице завтра будет +11°...+20°, облачно с прояснениями.

В Житомире в пятницу будет ночью +7°, днем +19°, небольшая облачность.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +20°.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +23°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+19°.

В Одессе 2 сентября - облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +25°.

В Херсоне в пятницу ночью +15°, днем +24°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +25°.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +24°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +6°...+18°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +21°.

В Днепре завтра температура ночью будет +14°, днем +23°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +16°...+25°.

В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +22°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +22°.

Народные приметы на 2 сентября

Відео дня:

2 сентября - пророка Самуила. Собираются в стаи перелетные птицы, готовятся к отлету в теплые края.

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