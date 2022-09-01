Погода на 2 сентября / фото Pixabay

В пятницу, 2 сентября, в Украине ожидается еще более прохладная погода, чем накануне. Особенно холодной будет ночь на пятницу - местами столбики термометров покажут +6°...+10°. Днем же прохладнее всего будет на западе, севере и местами в центральных областях, где столбики термометров покажут от +16° до +20°. На остальной территории температура будет более комфортной, +23°...+25°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +11°, днем +20°.
  • Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +8°, днем +19°.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +7°, днем +18°.
  • В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +7°, днем +19°.
  • В Тернополе 2 сентября ночью будет +9°, днем +20°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +19°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +13°, днем +18°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +13°...+20°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью +13°, днем +16°, ливень.
  • В Виннице завтра будет +11°...+20°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире в пятницу будет ночью +7°, днем +19°, небольшая облачность.
  • В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +20°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +23°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+19°.
  • В Одессе 2 сентября - облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +25°.
  • В Херсоне в пятницу ночью +15°, днем +24°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +25°.
  • В Запорожье температура ночью +15°, днем +24°, небольшая облачность.
  • В Сумах температура воздуха составит +6°...+18°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +21°.
  • В Днепре завтра температура ночью будет +14°, днем +23°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +16°...+25°.
  • В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +22°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +22°.
Погода в Ураине 2 сентября / фото УНИАН

Народные приметы на 2 сентября

Відео дня:

2 сентября - пророка Самуила. Собираются в стаи перелетные птицы, готовятся к отлету в теплые края.

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