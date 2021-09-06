Синоптик Наталья Диденко говорит, что прохлада в Украине еще задержится, однако вскоре погода изменится.

Прохлада в Украине еще задержится, однако вскоре погода изменится. В частности, уже со среды в Украине потеплеет, а осадки будет блокировать новый антициклон.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Антициклон Hermelinde будет блокировать любые осадки, в Украине будет преобладать сухая солнечная погода", - рассказала она.

Синоптик сообщила, что сейчас в Украине продолжается первое "бабье лето".

"Оно обычно длится с конца августа, от Пречистой, ориентировочно до 11 сентября", - пояснила синоптик и добавила, что "бабье лето" в этом году еще повторится.

"Эта неделя обещает роскошную погоду. Если вы еще не были в отпуске, пакуйте чемоданы немедленно - лучшее воплощение бархатного сезона как раз!" - резюмировала синоптик.

В Украине в ближайшее время ожидаются заморозки на поверхности почвы.

"Ночью 6-7 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, 8 сентября в восточных и юго-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.

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Автор: Екатерина Лиманская