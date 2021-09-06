Ночью 6 и 7 сентября во многих областях Украины на поверхности почвы ожидаются заморозки.

В Украине в ближайшее время ожидаются заморозки на поверхности почвы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Ночью 6-7 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, 8 сентября в восточных и юго-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°", - говорится в сообщении.

Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.

Также, по данным синоптиков, 5-8 сентября в Одесской, Херсонской, Николаевской, 8 сентября и в Полтавской и Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине сегодня, 6 сентября

В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +6°, днем +15°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +17°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +4°, днем +16°.

В Ривне в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +4°, днем +16°.

В Тернополе 6 сентября ночью будет +3°, днем +16°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +15°.

В Ивано-Франковске сегодня будет немного облачно, ночью +5°, днем +17°.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +5°, днем +17°.

В Виннице сегодня будет +5°...+14°, облачно с прояснениями.

В Житомире в понедельник будет ночью +5°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +16°.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +16°, небольшая облачность.

В Полтаве сегодня - облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+16°.

В Одессе 6 сентября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +20°.

В Херсоне в понедельник ночью +7°, днем +21°, практически безоблачно.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +21°.

В Запорожье сегодня температура ночью +7°, днем +18°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +3°...+15°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +15°.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +17°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет практически безоблачно, +7°...+18°.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +18°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +17°.

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Автор: Екатерина Лиманская