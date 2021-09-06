Начиная со среды, 8 сентября, потепление почувствуют жители всех регионов Украины.

Начало недели в Украине будет прохладным, но уже начиная со среды температура в стране заметно повысится. Местами даже потеплеет до +26°. Всю неделю в Украине будет сухая погода с обилием солнца, однако на выходных небо затянет облаками.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Так в понедельник, 6 сентября, холоднее всего будет на севере Украины. Здесь столбики термометров покажут +15° максимум. На остальной территории +16°...+19°, в Одесской, Херсонской и Николаевской областях до +20°.

Во вторник, 7 сентября, температура слегка повысится. Особенно это почувствуют жители западных областей, где будет +19°...+21°. На севере по-прежнему прохладнее всего. В центре, на юге и востоке +17°...+20°.

В среду, 8 сентября, потепление коснется всех регионов Украины. Теплее всего будет на западе и юго-востоке, где воздух прогреется до +21°...+23°. На севере и в центре: +19°...+21°.

Еще теплее станет в четверг, 9 сентября. В этот день украинцев порадует теплое солнышко, лишь местами в северных областях будет немного облачно. По всей стране ожидается +21°...+23°, а на юге столбики термометров поднимутся до +25°.

Рабочая неделя в Украине завершится теплой погодой. Во многих областях сохранится солнечная погода. На юге воздух прогреется до +26°. На остальной территории +21°...+25°.

На выходных, 11 и 12 сентября, в Украину натянет тучи и облака. В субботу на севере воздух максимально прогреется до +22°, на западе - до +23°, в центре и на востоке - до +23°...+25°, на юге по-прежнему будет теплее всего, до +26°.

Аналогичная погода будет в Украине и в воскресенье, 12 сентября.

Народный прогноз на неделю

6 сентября - священномученика Евтихия. Дождь в этот день обещает сухую осень и хороший урожай на будущий год.

7 сентября - Варфоломея и Тита. По народным приметам, если в течение лета грибов было много, то зима будет долгая.

8 сентября - мучеников Адриана и Наталии. Хороший урожай рябины - к морозу. 8 сентября не опала листва березы и дуба - жди суровую зиму.

9 сентября - преподобного Пимена. Много рябины уродилось 9 сентября - осень мрачной будет, а зимой возможны сильные холода. Гроза 9 сентября предвещает теплую осень.

10 сентября - преподобного Моисея. Начинается дубовый листопад. Если же листья еще крепко держатся, то зима будет лютая.

11 сентября - усекновение головы Иоанна Крестителя. Это период последних гроз. На Иоанна Предтечи гремит гром - на долгую и теплую весну. На Иоанна Крестителя журавли потянулись на юг - к ранней зиме.

12 сентября - святых Александра, Ивана и Павла. Если журавли на Киев полетели - жди ранней зимы. Если птицы 12 сентября кружат высоко и не хотят улетать, то осень будет теплой, сухой и длительной. Теплый и ясный вечер 12 сентября предвещает, по приметам, хороший урожай в следующем году. Звездопад 12 сентября - в следующем году возможен неурожай.

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Автор: Екатерина Лиманская