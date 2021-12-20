В Ботаническом саду им. Мечникова расцвела калина пахучая. С наступлением холодов цветение должно прекратиться.

В Одессе в декабре расцвела калина. Белые и розовые цветочки появились на кустах калины пахучей в местном ботаническом саду.

Соответствующие фото опубликованы на странице Ботанического сада им. Мечникова в Facebook.

Специалисты сада отметили, что калина пахучая - это зимоцветущий куст, который цветет в течение зимы в разные сроки, в зависимости от температуры окружающей среды. В этом году цветение началось в декабре.

Как сообщается, с наступлением холодов цветение прекращается, лепестки подмерзают и буреют, а бутоны остаются неповрежденными. Как только потеплеет - бутоны раскрываются, цветение продолжается

"Запах у этого вида калины невероятный: тонкий, со сладкими нотками", - рассказали в ботаническом саду.

Напомним, в Киеве буквально за три недели до начала зимы расцвели каштаны. Тогда цветущие деревья заметили на Оболони и Теремках.

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Автор: Екатерина Лиманская