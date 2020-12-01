Завтра почти всю Украину накроет снежная погода, но в некоторых областях пройдут дожди (карта)
Украинцев ждет приятный зимний день.
В среду, 2 декабря, север и центр Украины накроет снег, а в южных регионах пройдут дожди, на Херсонщине - ливни. Средняя температура по Украине ожидается в районе +1°, в Крыму столбики термометров поднимутся до +9°. Практически по всей стране будет облачно, в западных и восточных областях покажется солнце.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Синоптик подробно рассказал о погоде в декабре и дал неутешительный прогноз на Новый год
- В Киеве завтра ожидается снегопад, температура воздуха ночью -2°, днем +1°.
- В Чернигове - снег, температура воздуха ночью ночью -2°, днем 0°.
- Во Львове в среду переменная облачность, ночью -4°, днем +1°.
- В Луцке облачно с прояснениями, ночью -2°, днем 0°.
- В Ривне в среду облачно, ночью -2°, днем -1°.
- В Тернополе температура воздуха ночью -3°, днем 0°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра ночью -3°, днем -1°, переменная облачность.
- В Ивано-Франковске завтра ночью -5°, днем +1°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в среду переменная облачность, ночью -3°, днем +1°.
- В Виннице завтра облачно, -3°...0°.
- В Житомире в среду облачно, температура ночью -1°, днем +1°.
- В Черкассах ночью 0°, днем +1°, дождь со снегом.
- В Кропивницком пасмурно, температура ночью 0°, днем +1°.
- В Полтаве завтра ожидается снег, температура воздуха -2°...0°.
- В Одессе 2 декабря - облачно, температура ночью +2°, днем +4°.
- В Херсоне в среду ночью +4°, днем +5°, ливень.
- В Николаеве завтра дождь, ночью +3°, днем +5°.
- В Запорожье облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +4°.
- В Сумах завтра снегопад, температура воздуха -3°...-1°.
- В Харькове облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем -2°.
- В Днепре переменная облачность, температура ночью -1°, днем +2°.
- В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, ливень, +3°...+9°.
- В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем 0°.
- В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -3°, днем -1°.
2 декабря — пророка Авдея Бережного. Авдей радеет о хозяйстве, о мире в доме. На Авдея метель дорогу заметает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет. Поэтому в старину люди с опаской выходили на улицу во второй день зимы. Прилетели птицы с севера — к ранним холодам.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- В первый день зимы температура в Карпатах упала до -12°
- Налипание мокрого снега и гололед: украинцев предупредили об ухудшении погоды в ближайшие три дня
- Метель в первый день зимы: трассу Киев-Одесса засыпало снегом (видео)
- Синоптик назвала регионы Украины, в которых завтра выпадет снег
- Теплый ноябрь: температура в Киеве превысила климатическую норму
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница0°... -3°
- Днепр+3°... -1°
- Донецк+1°... -3°
- Житомир0°... -2°
- Запорожье+3°... 0°
- Ивано-Франковск0°... -6°
- Киев+1°... -1°
- Кропивницкий+2°... -1°
- Луганск-1°... -5°
- Луцк0°... -4°
- Львов0°... -8°
- Николаев+5°... +2°
- Одесса+3°... +1°
- Полтава+2°... -3°
- Ровно-1°... -5°
- Симферополь+6°... +1°
- Сумы+1°... -3°
- Тернополь-1°... -5°
- Харьков0°... -4°
- Херсон+6°... +3°
- Хмельницкий-1°... -4°
- Черкассы+2°... 0°
- Чернигов+1°... -2°
- Черновцы0°... -4°
+8°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+7 °
Мин./макс. температура:0° / +8°
Влажность:52 %
Давление:741 мм
Ветер: 7.4 м/с
Вероятность осадков:17 %
Восход:07:10
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей