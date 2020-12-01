Завтра почти всю Украину накроет снежная погода, но в некоторых областях пройдут дожди (карта)

Украинцев ждет приятный зимний день.

Завтра Украину засыпет снегом / Фото REUTERS

В среду, 2 декабря, север и центр Украины накроет снег, а в южных регионах пройдут дожди, на Херсонщине - ливни. Средняя температура по Украине ожидается в районе +1°, в Крыму столбики термометров поднимутся до +9°. Практически по всей стране будет облачно, в западных и восточных областях покажется солнце.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Читайте также Синоптик подробно рассказал о погоде в декабре и дал неутешительный прогноз на Новый год

В Киеве завтра ожидается снегопад, температура воздуха ночью -2°, днем +1°.

В Чернигове - снег, температура воздуха ночью ночью -2°, днем 0°.

Во Львове в среду переменная облачность, ночью -4°, днем +1°.

В Луцке облачно с прояснениями, ночью -2°, днем 0°.

В Ривне в среду облачно, ночью -2°, днем -1°.

В Тернополе температура воздуха ночью -3°, днем 0°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра ночью -3°, днем -1°, переменная облачность.

В Ивано-Франковске завтра ночью -5°, днем +1°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду переменная облачность, ночью -3°, днем +1°.

В Виннице завтра облачно, -3°...0°.

В Житомире в среду облачно, температура ночью -1°, днем +1°.

В Черкассах ночью 0°, днем +1°, дождь со снегом.

В Кропивницком пасмурно, температура ночью 0°, днем +1°.

В Полтаве завтра ожидается снег, температура воздуха -2°...0°.

В Одессе 2 декабря - облачно, температура ночью +2°, днем +4°.

В Херсоне в среду ночью +4°, днем +5°, ливень.

В Николаеве завтра дождь, ночью +3°, днем +5°.

В Запорожье облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +4°.

В Сумах завтра снегопад, температура воздуха -3°...-1°.

В Харькове облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем -2°.

В Днепре переменная облачность, температура ночью -1°, днем +2°.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, ливень, +3°...+9°.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем 0°.

В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -3°, днем -1°.

Погода в Украине на 2 декабря / фото УНИАН

2 декабря — пророка Авдея Бережного. Авдей радеет о хозяйстве, о мире в доме. На Авдея метель дорогу заметает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет. Поэтому в старину люди с опаской выходили на улицу во второй день зимы. Прилетели птицы с севера — к ранним холодам.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: