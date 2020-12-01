Завтра почти всю Украину накроет снежная погода, но в некоторых областях пройдут дожди (карта)

16:30, 1 декабря 2020
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Украинцев ждет приятный зимний день.

Завтра Украину засыпет снегом / Фото REUTERS
Завтра Украину засыпет снегом / Фото REUTERS

В среду, 2 декабря, север и центр Украины накроет снег, а в южных регионах пройдут дожди, на Херсонщине - ливни. Средняя температура по Украине ожидается в районе +1°, в Крыму столбики термометров поднимутся до +9°. Практически по всей стране будет облачно, в западных и восточных областях покажется солнце. 

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Синоптик подробно рассказал о погоде в декабре и дал неутешительный прогноз на Новый год

  • В Киеве завтра ожидается снегопад, температура воздуха ночью -2°, днем +1°.
  • В Чернигове - снег, температура воздуха ночью ночью -2°, днем 0°.
  • Во Львове в среду переменная облачность, ночью -4°, днем +1°.
  • В Луцке облачно с прояснениями, ночью -2°, днем 0°.
  • В Ривне в среду облачно, ночью -2°, днем -1°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью -3°, днем 0°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра ночью -3°, днем -1°, переменная облачность.
  • В Ивано-Франковске завтра ночью -5°, днем +1°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в среду переменная облачность, ночью -3°, днем +1°.
  • В Виннице завтра облачно, -3°...0°.
  • В Житомире в среду облачно, температура ночью -1°, днем +1°.
  • В Черкассах ночью 0°, днем +1°, дождь со снегом.
  • В Кропивницком пасмурно, температура ночью 0°, днем +1°.
  • В Полтаве завтра ожидается снег, температура воздуха -2°...0°.
  • В Одессе 2 декабря - облачно, температура ночью +2°, днем +4°.
  • В Херсоне в среду ночью +4°, днем +5°, ливень.
  • В Николаеве завтра дождь, ночью +3°, днем +5°.
  • В Запорожье облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +4°.
  • В Сумах завтра снегопад, температура воздуха -3°...-1°.
  • В Харькове облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем -2°.
  • В Днепре переменная облачность, температура ночью -1°, днем +2°.
  • В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, ливень, +3°...+9°.
  • В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем 0°. 
  • В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -3°, днем -1°.
Погода в Украине на 2 декабря / фото УНИАН
Погода в Украине на 2 декабря / фото УНИАН

2 декабря — пророка Авдея Бережного. Авдей радеет о хозяйстве, о мире в доме. На Авдея метель дорогу заметает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет. Поэтому в старину люди с опаской выходили на улицу во второй день зимы. Прилетели птицы с севера — к ранним холодам.

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Автор: Елена Пилипчак

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