В Днепре зацвели каштаны (видео)

Ученые объясняют: в Украине это уже давно не аномалия.

В Днепре зацвели каштаны \ фото УНИАН

Обильное цветение в ноябре - в Днепре цветут каштаны. Некоторые деревья нарядились "свечами", как в мае.

Читайте также Когда в Украину ворвется настоящее похолодание - прогноз синоптикаКак говорится в сюжете ТСН, цветущие ветки в эту пору изрядно удивляют прохожих. А вот ученые объясняют: в Украине это уже давно не аномалия. К осеннему цветению приводят прежде всего погодные условия. Первые два месяца осени были очень теплыми и сухими. Поэтому каштаны перепутали времена года и вместо того, чтобы готовиться к зиме - выпустили цветы. И это себе во вред. Биологи говорят, что обильное цветение в ноябре обычно для растений опасно, потому что очень обессиливает. Если вскоре ударят морозы, цветущие каштаны могут погибнуть.

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