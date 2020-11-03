В Днепре зацвели каштаны (видео)
Ученые объясняют: в Украине это уже давно не аномалия.
Обильное цветение в ноябре - в Днепре цветут каштаны. Некоторые деревья нарядились "свечами", как в мае.
Когда в Украину ворвется настоящее похолодание - прогноз синоптикаКак говорится в сюжете ТСН, цветущие ветки в эту пору изрядно удивляют прохожих. А вот ученые объясняют: в Украине это уже давно не аномалия. К осеннему цветению приводят прежде всего погодные условия. Первые два месяца осени были очень теплыми и сухими. Поэтому каштаны перепутали времена года и вместо того, чтобы готовиться к зиме - выпустили цветы. И это себе во вред. Биологи говорят, что обильное цветение в ноябре обычно для растений опасно, потому что очень обессиливает. Если вскоре ударят морозы, цветущие каштаны могут погибнуть.
Обильный цвет в ноябре: в Днепре нарядились "свечами" каштаны
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