Ограничение на дорогах и осложнение работы аэропортов: в Украине ликвидируют последствия непогоды
Аэропорты, за исключением городов Винница и Черновцы, работают в штатном режиме.
В настоящее время в Украине наблюдается местами небольшой снег, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской и Черновицкой областях — небольшой дождь.
Синоптик рассказала, когда украинцам ждать "серьезных" 25-градусных морозовОб этом сообщается на сайте ГСЧС. Кроме этого, по информации Укравтодора, проезд на дорогах общего пользования обеспечен, за исключением ограничения движения на отдельных участках.
В частности, ограничено движение грузовиков на таких участках дорог: в Киевской области (М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь), Полтавской (М-03 Киев-Харьков, Н-08 Борисполь-Мариуполь), Ровенской (М-06 Киев-Чоп), Житомирской (М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель), Черкасской (М-05 Киев-Одесса, Н-01 Киев-Знаменка-Каменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь) и Черниговской (М-01 Киев-Чернигов, Н-07 Киев-Сумы).
На территории Волынской области с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники ограничено движение всех транспортных средств на автодороге Т-18-02 Маюничи-Шклинь между пгт Торчин и селом Шклинь, а также грузовиков на автодорогах Т-03-02 Пища-Козин между Владимир-Волынским и селом Павловка, Т-03-05 Нововолынск-Михайловка между селом Павловка и пгт Михайловка, Т-03-03 Луцк-Дубно.
На территории Винницкой области с целью предупреждения пробок ограничено движение грузовиковв и автобусов на участках дорог М-21 Выступовичи-Могилев-Подольский, Жмеринка, Могилев-Подольский и Р-36 Немиров-Могилев-Подольский село Лука Барская в Могилев-Подольский.
Для мониторинга ситуации на случай осложнения погодных условий и оказания помощи, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях на перевалах от ГСЧС привлечено 6 единиц техники и 14 человек личного состава, передает ТСН.
Всего в местах отстоя и объектах сервиса находится более 2900 единиц тяжеловесного автотранспорта. На въездах в Киев ГСЧС развернула 8 пунктов обогрева.
Подразделения ГСЧС отбуксировали 136 транспортных средств (из них 11 карет скорой помощи и 9 автобусов) и оказана помощь 322 лицам.
Всего к ликвидации последствий непогоды привлечено более 2240 человек и 1750 единиц техники, в том числе от Укравтодора 1972 человека и 1679 единиц техники, от ГСЧС - 270 человек и 74 единиц техники.
Движение железнодорожного транспорта обеспечено. Аэропорты, за исключением городов Винница и Черновцы, работают в штатном режиме.
Координацию действий по транспортного сообщения осуществляют межведомственные штабы Укравтодора и Службы автомобильных дорог в областях.
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