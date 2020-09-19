На Черниговщине из-за непогоды остаются обесточенными 17 населенных пунктов

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Непогода обесточила населенные пункты на Черниговщине \ Фото УНИАН

В Черниговской области из-за непогоды остаются обесточенными 17 населенных пунктов.

Читайте также Синоптики дали прогноз погоды на осень в УкраинеКак сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7.00 19 сентября в результате осложнения погодных условий 17-18 сентября (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 17 населенных пунктов в Черниговской области.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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