На Черниговщине из-за непогоды остаются обесточенными 17 населенных пунктов
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
В Черниговской области из-за непогоды остаются обесточенными 17 населенных пунктов.
Синоптики дали прогноз погоды на осень в УкраинеКак сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7.00 19 сентября в результате осложнения погодных условий 17-18 сентября (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 17 населенных пунктов в Черниговской области.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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