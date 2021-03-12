Кличко призвал предпринимателей отпустить работников пораньше домой из-за снегопада
Мэр также призвал киевлян, у которых нет острой необходимости ехать по делам, остаться дома.
Мэр Киева Виталий Кличко предложил руководителям предприятий и организаций Киева сократить сегодня рабочий день из-за непогоды.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на онлайн-брифинге.
«По прогнозам синоптиков, сегодня в Киеве ожидается резкое ухудшение погодных условий: сильный ветер, снижение температуры, возможен снегопад. Я обращаюсь к руководителям предприятий и организаций: по возможности, сделайте для сотрудников сегодня короткий рабочий день, чтобы на дорогах не было больших заторов и чтобы развести во времени нагрузку на общественный транспорт столицы, в работе которого могут быть перебои из-за непогоды», - отметил Кличко.
Киевлян, у которых нет острой необходимости ехать по своим делам, мэр просит остаться дома.
Непогода в Киеве
- Сегодня, 12 марта, Киев накрыл сильный снегопад.
- Согласно данным Погода УНИАН, температура воздуха в Киеве держится на уровне -1°. Снегопад продолжится весь день и половину ночи.
- В ночь на 13 марта температура повысится до +1° и снег перейдет в дождь. А днем потеплеет до + 9°.
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