Кличко призвал предпринимателей отпустить работников пораньше домой из-за снегопада

Мэр также призвал киевлян, у которых нет острой необходимости ехать по делам, остаться дома.

Киев накрыл сильный снегопад / Фото УНИАН, Валерий Шмаков

Мэр Киева Виталий Кличко предложил руководителям предприятий и организаций Киева сократить сегодня рабочий день из-за непогоды.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на онлайн-брифинге.

«По прогнозам синоптиков, сегодня в Киеве ожидается резкое ухудшение погодных условий: сильный ветер, снижение температуры, возможен снегопад. Я обращаюсь к руководителям предприятий и организаций: по возможности, сделайте для сотрудников сегодня короткий рабочий день, чтобы на дорогах не было больших заторов и чтобы развести во времени нагрузку на общественный транспорт столицы, в работе которого могут быть перебои из-за непогоды», - отметил Кличко.

Киевлян, у которых нет острой необходимости ехать по своим делам, мэр просит остаться дома.

Непогода в Киеве