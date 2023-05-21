В конце последнего месяца весны в нашей стране участятся грозы.

Понедельник в Украине будет умеренно теплым, температура воздуха в течение дня составит +19...+24 градуса. Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в восточных областях, на юге и в центре (кроме Винницкой области) ожидаются дожди, местами с грозами. На западе страны и на севере будет преобладать сухая погода.

В Киеве новая рабочая неделя принесет солнце, белые облака и сухую погоду. В понедельник, 22 мая, температура достигнет +24 градусов.

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Синоптик прогнозирует дожди в Украине и даже грозы. Поэтому она призвала украинцев не пугаться:

"Дожди в ближайшее время будут идти на Левобережье. К северу и западу осадки присоединятся 24-25 мая. Дожди будут иметь кратковременный и локальный характер, как это часто бывает летом. Не пугайтесь, будут учащаться грозы".

Каким будет лето в Украине

Ранее синоптики дали прогноз на лето 2023 в Украине. Владимир Деркач обещает, что летом будут побиты некоторые температурные рекорды, это время года будет жарким.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха говорит, что погода в Украине в июне будет в пределах нормы, а вот в июле-августе будет выше климатической нормы.

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