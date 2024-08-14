Обнаружить сияние помог фотоаппарат.

Украинским полярникам удалось зафиксировать уникальное явление - южное полярное сияние - aurora australis. Как сообщают в Национальном антарктическом центре, увидеть его возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский" можно чрезвычайно редко по нескольким причинам.

Во-первых, этот район расположен достаточно далеко от южного магнитного полюса Земли, во-вторых - здесь постоянно очень облачно.

Как объяснил геофизик 29-й УАЭ Юрий Отруба, чтобы сияние было видно возле "Вернадского", должны происходить сильные возмущения магнитного поля Земли, а это бывает нечасто.

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"Приборами мы регистрируем такие события в нашей геомагнитной обсерватории - кстати, она сейчас одна из лучших во всей Антарктике. Однако увидеть сияние глазами и зафиксировать на фото - большая удача, за мои восемь зимовки это произошло едва ли не впервые. Потому что в основном когда приборы показывают значительные изменения магнитного поля, то у нас или небо затянуто облаками, или же летний период, когда почти все время светло", - говорит Отруба.

Именно сейчас же произошло исключительное совпадение нужных событий. Первое - в Антарктике - зима, поэтому возле "Вернадского" большую часть суток темно. Второе - уже несколько недель в районе станции морозная погода и чистое небо. Третье - приборы украинской геомагнитной обсерватории зафиксировали магнитную бурю уровня К-8 по индексу Бартельса (он описывает отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение трехчасового интервала и может принимать значения от 0 до 9).

В то же время полярники отмечают, что сияние не было ярким - обнаружить его помог фотоаппарат.

"На глаз оно выглядело как легкая белая дымка, немного с розовым оттенком. Но когда мы эту мглу сфотографировали, то поняли, что это и есть сияние, на фото проявились зеленый и фиолетовый цвета", - рассказала геофизик 29-й УАЭ Анна Соина.

Фиксация магнитной бури и южного сияния состоялась ночью 12 августа - тогда же, когда в некоторых регионах Украины наблюдали северное сияние.

Ученые напоминают, что во время сильных магнитных бурь полярные сияния можно увидеть там, где они обычно не наблюдаются. Магнитные бури связаны с корональными выбросами Солнца, когда огромный поток плазмы с "вмороженным" магнитным полем движется в сторону Земли. Взаимодействие магнитного поля Солнца и магнитного поля Земли как раз и вызывает высыпание заряженных частиц в верхние слои атмосферы, которые люди видят как сияние.

Украинские полярники зафиксировали удивительное атмосферное явление

Напомним, недавно украинские полярники обнародовали видео, на котором зафиксировано редкое явление - перламутровые облака, которые появляются из-за "игры" солнца и льда. В Антарктике их можно наблюдать буквально несколько раз за год экспедиции, преимущественно именно зимой.

Ученые объяснили, как природа "рисует" такие красивые пейзажи. Большинство облаков живут в нижнем слое атмосферы - "влажной" тропосфере. А перламутровые формируются в следующем слое - "сухой" стратосфере. Влагу туда заносит сильный поток воздуха: обычно он натыкается на высокий горный хребет, "уходит" вверх, огибает его и "падает" вниз. Верхушка волны проходит через нижнюю часть стратосферы, расположенную на высоте 15-30 км.

Также это может быть связано с сильными тропосферными циклонами. Когда поток попадает в стратосферу, там должны быть аномально низкие температуры (около -85°С), чтобы влага превратилась в кристаллики льда. Весь этот процесс должен подсвечиваться солнцем, которое на несколько градусов ниже горизонта, то есть восходит или садится. Именно тогда свет отражается от кристалликов в облаках так, что возникает соответствующий оптический эффект.

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