Непогода 19 февраля ожидается на западе Украины.

На завтра, 19 февраля, на западе Украины объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в горах и на Закарпатье ожидается сильный ветер и осадки.

"19 февраля в Карпатах значительный снег, на Закарпатье значительный дождь; в Карпатах порывы ветра 25-30 м/с", - говорится в предупреждении.

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Справка УНИАН. I уровень - погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

В Украину идет похолодание

Потепление, которое сейчас пришло в Украину, будет держаться недолго. Вскоре столбики термометров снова опустятся.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, похолодание в Украине ожидается с понедельника, 20 февраля. Температура снизится на 2-5 градусов.

Вас также могут заинтересовать новости: