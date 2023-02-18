Температура упадет на 2-5 градусов.

Потепление, которое сейчас накрыло Украину, будет держаться недолго. Вскоре столбики термометров снова опустятся. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Похолодает в понедельник на 2-5 градусов", - спрогнозировала она.

Завтра, по прогнозу синоптика, в Украине осадки ожидаются на юге и западе, остальная территория - в сухом воздухе.

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В Киеве 19 февраля ожидается погода без осадков, днем воздух прогреется до +4 градусов.

Изменение погоды в Украине - что говорят синоптики

По словам синоптика Игоря Кибальчича, сегодня и завтра на погоду в Украине будет влиять циклон с Балтики. Он принесет нам осадки, усиление ветра и значительное потепление. Температура местами будет подниматься до +10 и даже выше.

В Укргидрометцентре прогнозируют осадки 18 и 19 февраля. С началом новой недели небольшой снег останется только в западных и южных областях, на остальной территории будет без осадков.

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