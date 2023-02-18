Потепление, которое сейчас накрыло Украину, будет держаться недолго. Вскоре столбики термометров снова опустятся. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Похолодает в понедельник на 2-5 градусов", - спрогнозировала она.
Завтра, по прогнозу синоптика, в Украине осадки ожидаются на юге и западе, остальная территория - в сухом воздухе.
В Киеве 19 февраля ожидается погода без осадков, днем воздух прогреется до +4 градусов.
Изменение погоды в Украине - что говорят синоптики
По словам синоптика Игоря Кибальчича, сегодня и завтра на погоду в Украине будет влиять циклон с Балтики. Он принесет нам осадки, усиление ветра и значительное потепление. Температура местами будет подниматься до +10 и даже выше.
В Укргидрометцентре прогнозируют осадки 18 и 19 февраля. С началом новой недели небольшой снег останется только в западных и южных областях, на остальной территории будет без осадков.