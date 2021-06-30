Вчера в Запорожье и области прошли грозы и град, а также шквальный ветер до 15-20 м/с. Вследствие неблагоприятных погодных условий выпало большое количество осадков.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.
Как сообщается, спасатели осуществили оперативное реагирование на 9 вызовов связанных с оказанием помощи населению вследствие неблагоприятных погодных условий.
Так, сотрудники в Запорожье на улице Школьной распилили и убрали 2 дерева с проезжих частей, которые упали на машины. В результате происшествия никто не пострадал.
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Как сообщается, из-за большого количества осадков произошло подтопление подвальных помещений на улицах Иванова, Моторостроителей, Набережной и проспекте Собороном, а также на территориях двух частных домовладений и придомовой территории в городе Пологи.
Всего на ликвидацию последствий неблагоприятных погодных условий привлекалось 11 единиц техники и 44 человека личного состава.
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