В Запорожской и Днепропетровской областях возможны грозы.

Во вторник, 29 июня, в Украине будет нестабильная погода. На западе и юге страны ожидается жаркая и сухая погода, на остальной территории - дожди и грозы. Максимально воздух прогреется до +29°...+30°, однако в Полтаве, Харькове, Чернигове, Черкассах и Кропивницком ожидается около +25°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью +19, днем +26°.

Во Львове во вторник будет почти безоблачно. Ночью +15°, днем +27°.

В Луцке - незначительная облачность, ночью +16°, днем +29°.

В Ривне во вторник почти безоблачно, ночью +16°, днем +28°.

В Тернополе 29 июня ночью будет +16°, днем +28°, практически безоблачно.

В Хмельницком завтра будет переменная облачность, ночью +17°, днем +28°.

В Ивано-Франковске завтра будет ясная погода, ночью +15°, днем +28°.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.

В Виннице завтра будет +17°...+27°, облачно с прояснениями.

В Житомире во вторник будет ночью +17°, днем +28°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет переменная облачность, ночью +18°, днем +24°, ливень.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +25°.

В Полтаве завтра температура воздуха +18°...+25°, небольшой дождь.

В Одессе 29 июня - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +28°.

В Херсоне во вторник ночью +20°, днем +29°, небольшая облачность.

В Николаеве будет облачно с прояснениями, ночью +20°, днем +29°.

В Запорожье завтра температура ночью +19°, днем +27°, переменная облачность, гроза.

В Сумах завтра температура воздуха составит +17°...+21°, дождь.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +19°, днем +25°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +26°, гроза.

В Симферополе во вторник будет ливень, +17°...+24°.

В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +28°.

В Северодонецке - небольшая облачность, легкий дождик, температура ночью +16°, днем +29°.

Народные приметы на 29 июня

29 июня - Тихона. Заканчиваются жаркие дни. Ночи становятся холоднее.

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Автор: Екатерина Лиманская