29 июня в Украине будет нестабильная погода / Фото ua.depositphotos.com
Во вторник, 29 июня, в Украине будет нестабильная погода. На западе и юге страны ожидается жаркая и сухая погода, на остальной территории - дожди и грозы. Максимально воздух прогреется до +29°...+30°, однако в Полтаве, Харькове, Чернигове, Черкассах и Кропивницком ожидается около +25°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью +19, днем +26°.
- Во Львове во вторник будет почти безоблачно. Ночью +15°, днем +27°.
- В Луцке - незначительная облачность, ночью +16°, днем +29°.
- В Ривне во вторник почти безоблачно, ночью +16°, днем +28°.
- В Тернополе 29 июня ночью будет +16°, днем +28°, практически безоблачно.
- В Хмельницком завтра будет переменная облачность, ночью +17°, днем +28°.
- В Ивано-Франковске завтра будет ясная погода, ночью +15°, днем +28°.
- В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.
- В Виннице завтра будет +17°...+27°, облачно с прояснениями.
- В Житомире во вторник будет ночью +17°, днем +28°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будет переменная облачность, ночью +18°, днем +24°, ливень.
- В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +25°.
- В Полтаве завтра температура воздуха +18°...+25°, небольшой дождь.
- В Одессе 29 июня - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +28°.
- В Херсоне во вторник ночью +20°, днем +29°, небольшая облачность.
- В Николаеве будет облачно с прояснениями, ночью +20°, днем +29°.
- В Запорожье завтра температура ночью +19°, днем +27°, переменная облачность, гроза.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +17°...+21°, дождь.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью +19°, днем +25°, небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет +18°, днем +26°, гроза.
- В Симферополе во вторник будет ливень, +17°...+24°.
- В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +28°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, легкий дождик, температура ночью +16°, днем +29°.
Погода в Украине 29 июня / фото УНИАН
Народные приметы на 29 июня
29 июня - Тихона. Заканчиваются жаркие дни. Ночи становятся холоднее.
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