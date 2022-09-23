Дожди также практически покинут территорию нашей страны.

В ближайшие выходные, 24 и 25 сентября, в Украине ожидается изменение погоды. В воскресенье ожидается потепление. Повышение температуратуры ощутят жители западных и северных областей. К концу недели дожди также практически покинут территорию Украины - покапает только на востоке и местами на северо-востоке.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +8°, днем +12°, небольшой дождь. В воскресенье ночью ожидается +7°, а днем - до +15°, небольшая облачность.

Видео дня

Во Львове в субботу ночью +6°, днем +13°, пасмурно, сплошная облачность. В воскресенье ночью +8°, днем +17°, небольшая облачность.

В Луцке в субботу ночью +5°, днем +11°, облачно с прояснениями. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +5°, днем +14°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +5°...+13°, небольшой дождь. В воскресенье температура будет +8°...+15°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +17°. В воскресенье - небольшая облачность, +14°...+21°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +6°, днем +14°, небольшая облачность, легкий дождь. В воскресенье столбики термометров покажут +7°...+13°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +14°, ливень. В воскресенье температура составит +9°...+14°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +7°...+13°, сильный дождь. В воскресенье - небольшая облачность, +10°...+16°, легкий дождь.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью +7°, днем +19° ,небольшой дождь. В воскресенье ночью ожидается +7°, днем +19°, облачно с прояснениями.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями, ливень. Температура ночью +6°, днем +16°. В воскресенье будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +14°, легкий дождь.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +6°, днем +17°. В воскресенье - небольшая облачность, легкий дождь, температура составит +6°, днем +15°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +2°, днем до +10°. В воскресенье ночью температура составит +5°, днем столбики термометров покажут +11°, пасмурно, сплошная облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +13°. В воскресенье - облачно с прояснениями. Температура составит +7°...+17°.

В Трускавце в субботу будет пасмурно, температура до +13°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +8°...+16°.

В Сваляве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, до +13°. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь, +6°...+12°.

В Затоке в субботу - практически безоблачно, ночью +10°, днем +17°. В воскресенье - яснно и безоблачно, температура +9°...+21°.

В Бердянске в субботу будет облачно с прояснениями, ливень, температура до +19°. В воскресенье - небольшая облачность, температура +11°...+19°.

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