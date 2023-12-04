На северо-западе страны будет до 14° мороза.

В Украине завтра, 5 декабря, будет облачно с прояснениями, без осадков, но морозно - кое-где температура опустится до -14 градусов.

По сообщению Укргидрометцентра, в западных и северных областях на дорогах местами гололедица. ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью в северных и большинстве западных областей 5-10° мороза, на северо-западе страны до 14° мороза, днем 0-5° мороза; на остальной территории ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму и на юге Одесской области 3-8° тепла.

По данным Погода УНИАН, в Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -5°, днем 0°.

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Во Львове во вторник будет сплошная облачность, пасмурно. Ночью -8°, днем -1°.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -14°, днем -2°.

В Ровно завтра ожидается сплошная облачность, ночью -11°, днем -2°.

В Тернополе 5 декабря ночью будет -8°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком завтра в течение дня будет сплошная облачность, ночью -7°, днем -1°.

В Ивано-Франковске будет сплошная облачность, ночью -7°, днем 0°.

В Ужгороде завтра будет пасмурно, столбики термометров покажут ночью 2°, днем -1°.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +1°.

В Виннице завтра ночью будет -5°, днем +1°, сплошная облачность.

В Житомире во вторник будет ночью -7° днем 0°, сплошная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -10°... -4°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет сплошная облачность, ночью -3°, днем 0°.

В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем 0°, сплошная облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -4°...-1°.

В Одессе 5 декабря - сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +4°.

В Херсоне во вторник ночью будет -4°, днем + 2°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +1°.

В Запорожье температура ночью -3°, днем +1°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха составит -9°...-4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -4°, днем -1°.

В Днепре температура ночью будет -3°, днем 0°, облачно с прояснениями.

В Симферополе во вторник будет почти безоблачно, -4°...+4°

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -6°, днем +1°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем +1°.

Приметы погоды 5 декабря

Тепла погода в этот день сулит снежную и морозную зиму. Если на реках и озерах треснул лед, то скоро потеплеет и выпадет мокрый снег.

Северный ветер дует - к сильным ночным морозам. Если на дорогах грязь и слякоть, то ко Дню Святой Екатерины (7 декабря) не будет серьезных заморозков.

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