До сих пор остается неизвестной судьба 329 человек.

Число погибших во время землетрясения на Гаити увеличилось до 2248 человек.

Об этом сообщает Dominican Today.

Согласно официальному бюллетеню, опубликованному в понедельник Службой гражданской защиты, число погибших в результате землетрясения на Гаити, которое произошло 14 августа, увеличилось до 2248 человек, еще 329 человек числятся пропавшими без вести и 12763 человека получили ранения.

Как сообщается, землетрясение магнитудой 7,2, зарегистрированное на юго-западе страны, разрушило 53815 домов, причинило ущерб еще 83770 домам.

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Миссия по поиску выживших официально завершилась в прошлую пятницу.

Согласно статистике Службы гражданской защиты, землетрясение разрушительно повлияло на весь южный полуостров, где были повреждены дороги, четыре порта и 62 медицинских центра.

Также в регионе повреждено 566 школ, а 171 - разрушены полностью, что составляет 16% школ в регионе.

Из-за разрушения школ правительство Гаити решило отложить начало учебного года на пятнадцать дней в южном регионе, где занятия начнутся 4 октября, а в остальной части страны - 21 сентября.

Землетрясение на Гаити: что известно

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на западе Гаити в субботу, 14 августа, повалив и повредив здания, в частности, церкви и гостиницы.

Эпицентр землетрясения зафиксировали примерно в 12 км от города Сен-Луи-дю-Суд. Толчки ощутили в густонаселенной столице Порт-о-Пренс, расположенной примерно в 125 км, и в соседних странах.

Правительство Гаити объявило чрезвычайное положение.

После землетрясения на страну обрушится сильный ветер и проливной дождь из-за тропического шторма. Осадки привели к наводнениям, что еще больше усложнило восстановительные работы.

После землетрясения люди вышли на протесты, требуя еду и лекарства.

Автор: Екатерина Лиманская