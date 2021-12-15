На завтра в Украине объявили повышенный уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий.

В Украине завтра, 16 декабря, ожидается ухудшение погоды.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"16 декабря ночью и утром в западных и восточных областях туман, видимость 200-500 метров; на западе страны на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.

Как сообщается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

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Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Украину идет серьезное похолодание. По ее словам, температура воздуха 21-23 декабря в ночные часы может опускаться до -12...-18 градусов, а днем мороз будет колебаться вблизи -5...-10 градусов.

По ее словам, со второй половины недели атмосферные фронты активизируются над территорией Украины, которые принесут снег и мокрый снег. Осадки ожидаются, в том числе, и на День святого Николая.

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Автор: Екатерина Лиманская