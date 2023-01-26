Народный праздник 26 января известен под названием Ермилов день, святой Ермил.

Христиане отмечают церковный праздник 26 января в честь святых Ермила и Стратоника.

В день святого Ермилы наши предки чтили мелких домашних питомцев - котов и собак. Эти животные помогали нашим предкам защищать жилье и охотиться на грызунов. В Ермилов день собакам и котам давали что-то вкусное, и стелили новую постель. С кошками и собаками связано много народных примет. Например, если кот активно умывается, то стоит ждать гостей, а если возле дома увидели белую собаку, то скоро будут хорошие новости.

Наши предки считали, что если в доме кто-то болеет, то ему в Ермилов день нужно сесть в то место, где любит сидеть кошка. А чтобы ребенок спал крепко и меньше плакал, проводили ритуал. Пред тем, как укладывать малыша спать, в его колыбель ненадолго сажали кота. Верили, что это принесет ребенку крепкий сон.

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Что нельзя делать 26 января

В этот день категорически запрещено обижать собак и кошек, кричать на них. Кто этот запрет нарушит, того семь лет будут преследовать неудачи. Нельзя в этот день давать взаймы соль, хлеб и деньги, иначе сами скоро окажетесь в нужде. Неудачный день для крещения ребенка.

Приметы погоды 26 января

Синицы весь день щебечут - к ранней весне.

Если собака спит, свернувшись клубочком, то скоро похолодает, а если вытянулась, то будет тепло.

Если 26 января третий день подряд тепло, то вся зима будет теплой, но затяжной.

Сильный ветер в этот день - к морозной и снежной погоде.

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