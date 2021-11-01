Ноябрь в Украине начнется с дождей, которые пройдут практически по всей стране.

Первая неделя ноября принесет в Украину обилие дождей и температурные "качели". Так, дожди нагрянут в Украину уже во вторник, 2 ноября, принеся с собой и снижение температуры. С середины недели температура начнет повышаться, на Юге будет аж до +19°...+22°. А на выходных столбики термометров вновь поползут вниз.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Понедельник, 1 ноября, будет в меру прохладным. В большинстве областей ожидается +12°...+14°, однако на Юге и местами в центре температура составит +15°...+18°. Солнечная погода в этот день порадует лишь жителей некоторых северных и западных областей, на остальной территории будет преобладать пасмурная погода. В Херсонской области - небольшие дожди.

2 ноября погода в Украине резко изменится: большую часть страны зальют дожди, сухо будет лишь в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой. Одновременно с дождями придет и похолодание: на севере страны +8°...+13°, на западе +12°...+14°, в центре и на востоке +11°...+14°, на Юге - теплее всего, до +12°...+16°.

В среду, 3 ноября, по всей стране потеплеет до +12°...+15°, на Юге - до + 14°...+17°. Дождей станет чуть меньше. Осадки ожидаются в восточных областях, а также местами на севере, в центре и на юге Украины.

В четверг, 4 ноября, температура в Украине продолжит повышаться. В большинстве областей ожидается +14°...+17°, а на Юге потеплеет до +17°...+22°. В этот день по всей стране ожидается небольшая облачность, а легкие дожди возможны во Львовской, Волынской и Полтавской областях.

Такая же теплая погода ожидается и 5 ноября. Местами в Центре и на Юге столбики термометров покажут +18°...+22°. Дожди возможны в Хмельницкой, Житомирской и Сумской областях.

На выходных погода вновь начнет ухудшаться. Столбики термометров поползут вниз. Уже в субботу, 6 ноября, в северных и западных областях похолодает до +10°...+12°, на остальной территории до +12°...+16°, лишь на Юге и в Крыму будет до +16°...+20°. Возвратятся и дожди. 6 ноября они ожидаются в центральных областях, а также возможны в Одесской области.

В воскресенье, 7 ноября, похолодание затронет уже все области Украины. Практически по всей стране будет +11°...+14°, а в северных областях - еще прохладнее, до +8°...+10°.

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Автор: Екатерина Лиманская