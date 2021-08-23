Сегодня по всей стране установится комфортная температура, а на юго-востоке будет много солнца.

Сегодня по всей Украине ожидается комфортная температура на уровне +24°...+28°. Небольшие дожди возможны лишь в хмельницкой области. На юго-востоке будет преобладать ясная и безоблачная погода с обилием теплого солнца, а на остальной территории - небольшая облачность.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +15°, днем +25°.

Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью +15°, днем +25°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +14°, днем +24°.

В Ривне в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +14°, днем +25°.

В Тернополе 23 августа ночью будет +14°, днем +24°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +24°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.

В Виннице сегодня будет +16°...+24°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +16°, днем +25°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +26°, небольшая облачность.

В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+26°.

В Одессе 23 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +27°.

В Херсоне в понедельник ночью +15°, днем +29°, ясно и безоблачно.

В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +27°.

В Запорожье сегодня температура ночью +15°, днем +28°, ясно и безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +13°...+25°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +27°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет незначительная облачность, +16°...+26°.

В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +28°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +29°.

Народные приметы на 23 августа

23 августа - день Лаврентия. Считалось, что на Лаврентия воды стынут. Если на Лаврентия сильная жара или сильные дожди, так будет всю осень. Осень и зима хорошо живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик.

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Автор: Екатерина Лиманская