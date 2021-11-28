Синоптики составили прогноз погоды на 29 ноября.

В понедельник, 29 ноября, в восточной части и в центральных областях ожидаются значительные дожди, в Карпатском регионе – сильные дожди с мокрым снегом.

Об этом предупреждает Укргидрометцентр.

"Ночью в южных и восточных, днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с. I уровень опасности", – отметили синоптики.

Погода 29 ноября: прогноз Укргидрометцентра

Читайте такжеДожди продолжаются: где сегодня в Украине не обойтись без зонта (карта)Синоптики прогнозируют, что 29 ноября в западных областях температура ночью опустится до 0-5° тепла, днем – 2-7° тепла; в Карпатах в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.

"На остальной территории дожди, ночью в восточной части, днем и в центральных областях значительные дожди, на юге и востоке отдельные грозы, лишь ночью в северных областях без существенных осадков. Температура ночью 4-9° тепла, днем 9-14°, на юге до 16°; в северных областях ночью 2-7° тепла, днем 6-11°", – отметили в Укргидрометцентре.

Также синоптики прогнозируют ветер южный и юго-западный, 7-12 м/с, ночью в южных и восточных, днем в большинстве областей порывы 15-20 м/сек.

Напомним, до этого в Укргидрометцентре составили прогноз на декабрь. Синоптики уверены, что в этом году погода в декабре будет близкой к климатической норме.

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Автор: Катерина Шварц