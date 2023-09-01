Также прошедший август стал одним из самых сухих с 1891 года.

Синоптики подвели итоги жаркого и сухого августа в Киеве. Оказалось, что он стал один из самых жарких и сухих за все время наблюдений. Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха в августе в столице равнялась +23,8°С, что на 3,4°С выше климатической нормы.

Как сообщается, за месяц в столице было зафиксировано 12 температурных рекордов, 11 из которых пришлись на период с 27 по 30 августа.

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"В рейтинге самых теплых август 2023 года занял второе место. Самым жарким за время проведения наблюдений остается август 2010 года (24,6°Сс)", - говорят специалисты.

По их данным, холоднее всего в столице было 10 августа, когда минимальная температура под утро снизилась до +13,6°С, а теплее всего – 29 августа, когда максимальная температура после полудня достигла +35,9°С, установив таким образом температурный рекорд для этого дня.

Осадков на проспекте Науки, 37 выпало лишь 19 мм, или 34% климатической нормы. Из-за таких показателей нынешний август вошел в десятку самых сухих с 1891 года в столице.

Погода в сентябре 2023 - прогноз

По данным Укргидрометцентра, сентябрь 2023 в Украине будет теплее, чем обычно. Ожидается, что средняя по местам температура будет на уровне 15-19° тчто на 1-2° выше нормы.

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