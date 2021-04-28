На праздник с запада на восток пройдет атмосферный фронт.

На Пасху, 2 мая, в Украине прогнозируется преимущественно теплая погода. На западе страны ожидаются дожди и будет прохладнее.

Об этом сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, передает РБК-Украина.

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Как отметила синоптик, на Пасху с запада на восток будет проходить атмосферный фронт, и дожди пройдут в большинстве областей.

"Но это такие более летние дожди, с грозами", - сказала Голеня.

На западе Украины, который окажется в зоне атмосферного фронта, ожидается более прохладная погода - +10°...+16°.

На севере Украины прогнозируется до +18°...+19°.

"А в южных, центральных и восточных областях будет +22°...+23°", - сообщила синоптик.

Прогноз погоды на Пасху от Натальи Диденко

По предварительным прогнозам синоптика Натальи Диденко, и ночью, и утром 2-го мая, на Пасху, на западе, севере и в центре ожидаются ливни, порывистый ветер, грозы и температура воздуха до +17°...+23°. А на востоке и юге - солнце и теплая погода.

В Киеве на Пасху предполагается дождь, гроза и +18°.

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Автор: Елена Пилипчак