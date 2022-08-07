По прогнозу, зима не будет очень холодной.

Предстоящая зима, вероятно, не будет очень холодной, для Украины такая вероятность мизерная.

Такой прогноз озвучил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида сайту "КП в Украине".

"Все зимы у нас с температурным режимом выше нормы. Это не исключает морозных периодов, возможно, даже сильных. Но они будут короткие и на общем характере зимы не скажутся. Очень холодной зимы не будет. Как и комфортного прохладного лета", - говорит он.

По словам Кульбиды, за последние 25 лет средняя температура января - февраля в Украине выросла на 2 -2,5 градуса.

"А это значит, что уменьшилось количество дней с отрицательной среднесуточной температурой, продолжительность зимнего периода сократилась. А в отдельные годы ми даже не можем оценить, была зима или нет", - пояснил синоптик.

Он также предупредил, что комфортного прохладного лета в Украине тоже не будет.

"Средняя температура июля - августа в Украине выросла на 2, 5-2,8 градуса. Количество суток с температурой +30 градусов и выше увеличилось в два раза", - уточнил руководитель УГМЦ.

Ранее стало известно, какой будет погода в Украине в начале новой рабочей недели.