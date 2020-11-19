В Укргидрометцентре рассказали, почему в ноябре в Украине выпал снег (видео)
Синоптики говорят, что ничего удивительного не произошло: все идет по плану.
Не надо удивляться, что в ноябре в Украине уже выпал снег.
Об этом глава Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал ТСН.
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"Удивляться, что в ноябре выпал снег - незачем, потому что по календарным срокам в Киеве зима уже наступила. И средние сроки прихода как раз в эти дни. То есть ничего удивительного не произошло", - говорит синоптик.
Он отметил, что причина снегопада очень проста: пришел атмосферный фронт с северо-запада, пришел прохладный воздух - и из-за этого, конечно, выпал снег.
Прогноз на зиму в Украине от Николая Кульбиды
Учитывая те климатические изменения, которые уже произошли, и которые продолжают происходить в Украине, зимний сезон будет характеризоваться резкими изменениями погодных условий.
"Зима будет с повышенным температурным режимом против нормы. Причем значительно повышенным: температура будет выше на 2-4 градуса, чем была 30 лет назад. Также, с неустойчивым снежным покровом. Похолодания будут, но будут кратковременными. И могут быть достаточно жесткими", - рассказал синоптик.
Относительно противоречивых прогнозов об аномально теплой или аномально холодной зиме в Украине, Кульбида заявил, что это связно с деятельностью частных метеорологов, которым нельзя доверять.
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