В Укргидрометцентре рассказали, почему в ноябре в Украине выпал снег (видео)

13:49, 19 ноября 2020
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Синоптики говорят, что ничего удивительного не произошло: все идет по плану.

В Киеве по календарным срокам уже наступила зима / фото УНИАН
В Киеве по календарным срокам уже наступила зима / фото УНИАН

Не надо удивляться, что в ноябре в Украине уже выпал снег.

Об этом глава Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал ТСН.

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"Удивляться, что в ноябре выпал снег - незачем, потому что по календарным срокам в Киеве зима уже наступила. И средние сроки прихода как раз в эти дни. То есть ничего удивительного не произошло", - говорит синоптик.

Он отметил, что причина снегопада очень проста: пришел атмосферный фронт с северо-запада, пришел прохладный воздух - и из-за этого, конечно, выпал снег. 

Прогноз на зиму в Украине от Николая Кульбиды

Учитывая те климатические изменения, которые уже произошли, и которые продолжают происходить в Украине, зимний сезон будет характеризоваться резкими изменениями погодных условий.

"Зима будет с повышенным температурным режимом против нормы. Причем значительно повышенным: температура будет выше на 2-4 градуса, чем была 30 лет назад. Также, с неустойчивым снежным покровом. Похолодания будут, но будут кратковременными. И могут быть достаточно жесткими", - рассказал синоптик.

Относительно противоречивых прогнозов об аномально теплой или аномально холодной зиме в Украине, Кульбида заявил, что это связно с деятельностью частных метеорологов, которым нельзя доверять.

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Автор: Елена Пилипчак

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