Сильные ливни затопили курортную Кирилловку (фото)

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что в курортном поселке Кирилловка затопило более 10 баз отдыха.

Кирилловку затопило / Фото ГСЧС Украины

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что в курортном поселке Кирилловка затопило более 10 баз отдыха.

Такая ситуация сложилась из-за сильных ливней, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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В районе Федотовой косы произошло повышение уровня воды.

“В результате сильного ливня произошло повышение уровня воды от 25 до 30 см более чем на 10 базах отдыха на Федотовой косе в пгт Кирилловка. Вода собралась на тех базах, которые расположены в низинах на расстоянии 20-30 м от береговой линии”, – сказано в сообщении.

Кирилловку затопило / Фото ГСЧС Украины

Также известно, что дорога в Кирилловку пока не затоплена и к поселку можно проехать.

Кирилловку затопило / Фото ГСЧС Украины

Кирилловку затопило / Фото ГСЧС Украины

Кирилловку затопило / Фото ГСЧС Украины

Как сообщал ранее УНИАН, в Закарпатской области в результате кратковременных ливневых дождей произошло резкое поднятие уровня воды в горных ручьях и реках.