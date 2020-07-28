Сильные ливни затопили курортную Кирилловку (фото)
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что в курортном поселке Кирилловка затопило более 10 баз отдыха.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что в курортном поселке Кирилловка затопило более 10 баз отдыха.
Такая ситуация сложилась из-за сильных ливней, сообщает пресс-служба ГСЧС.
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В районе Федотовой косы произошло повышение уровня воды.
“В результате сильного ливня произошло повышение уровня воды от 25 до 30 см более чем на 10 базах отдыха на Федотовой косе в пгт Кирилловка. Вода собралась на тех базах, которые расположены в низинах на расстоянии 20-30 м от береговой линии”, – сказано в сообщении.
Также известно, что дорога в Кирилловку пока не затоплена и к поселку можно проехать.
Как сообщал ранее УНИАН, в Закарпатской области в результате кратковременных ливневых дождей произошло резкое поднятие уровня воды в горных ручьях и реках.
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