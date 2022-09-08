В пятницу, 9 сентября, в Киеве ожидается в меру теплая осенняя погода.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, ночью температура воздуха в столице опуститсся до +8°, а днем столбики термометров поднимутся до +18°. Днем ожидается облачная погода с прояснениями. В течение дня без осадков, лишь ближе к ночи вероятен дождь.
Ощущение свежести добавит восточный ветер, скорость которого перед выходными будет до 2,4 - 2,8 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное, 751-753 миллиметра ртутного столба.
Погода на завтра
Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +14°, днем +18°, дождь.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +9°, днем +18°, дождь.
В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью +9°, днем +14°, дождь.
В Тернополе 9 сентября ночью будет +13°, днем +17°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Хмельницком завтра будет пасмурноь, сплошная облачность, ночью +11°, днем +18°, дождь.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +19°, сильный дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +17°...+21°, небольшая облачность, ливень.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +14°, днем +19°, небольшой дождь.
В Виннице завтра будет +12°...+16°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Житомире в пятницу будет ночью +16°, днем +18°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Черкассах будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +17°.
В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +21°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +7°...+17°.
В Одессе 9 сентября - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +24°, сильный дождь.
В Херсоне в пятницу ночью +13°, днем +24°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°.
В Запорожье температура ночью +12°, днем +21°, небольшая облачность.
В Сумах температура воздуха составит +3°...+15°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +16°.
В Днепре завтра температура ночью будет +11°, днем +20°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +12°...+23°.
В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +17°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +17°.